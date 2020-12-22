В Курганской области изменились правила карантина

Власти Курганской области разрешили работу спортивных секций зимних видов спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 25 декабря разрешат спортивные соревнования на улице и работу секций по зимним видам спорта. Соответствующее решение принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.

«Будут разрешены спортивные соревнования на открытом воздухе, также возобновляется работа секций по зимним видам спорта», — говорится в сообщении штаба. Новые послабления начнут действовать в пятницу.

Ранее в регионе ослабили ограничения по работе театров. С 22 декабря возобновились спектакли с заполняемостью залов не более, чем в 50 зрителей.