После встречи с вице-премьером в ХМАО исполнят желание ребенка

После встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным югорские полицейские исполнят желание больного ребенка из Нижневартовска. Мальчик загадал попробовать себя в роли сотрудника полиции. Об этом URA.RU рассказали в УМВД ХМАО.
«Мы уже организовываем это мероприятие. Даты еще не определили, но однозначно на следующей неделе. Мальчик хочет попробовать себя в роли ГАИшника, но мы планируем еще задействовать эксперта-криминалиста и кинолога. Это то, что дети любят больше всего — снимать отпечатки пальцев и смотреть, как собака идет по следу», — говорят в полиции.
Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Москве, в ней участвует 26 тысяч детей — все они тяжело больны. «Сегодня поучаствовал в прекрасной акции „Елка желаний“. Семилетний Максим мечтает попробовать себя в роли полицейского. Максим, обязательно исполню твое желание!» — написал Хуснуллин ранее в своем instagram-аккаунте.
Ранее URA.RU писало, что Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области. Он мечтал обнять настоящую панду.
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