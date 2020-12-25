После встречи с вице-премьером в ХМАО исполнят желание ребенка

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Марат Хуснуллин на пресс-подходе после селекторного совещания в Доме Правительства. Москва, хуснуллин марат
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил исполнить желание больного ребенка из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным югорские полицейские исполнят желание больного ребенка из Нижневартовска. Мальчик загадал попробовать себя в роли сотрудника полиции. Об этом URA.RU рассказали в УМВД ХМАО.

«Мы уже организовываем это мероприятие. Даты еще не определили, но однозначно на следующей неделе. Мальчик хочет попробовать себя в роли ГАИшника, но мы планируем еще задействовать эксперта-криминалиста и кинолога. Это то, что дети любят больше всего — снимать отпечатки пальцев и смотреть, как собака идет по следу», — говорят в полиции.

Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Москве, в ней участвует 26 тысяч детей — все они тяжело больны. «Сегодня поучаствовал в прекрасной акции „Елка желаний“. Семилетний Максим мечтает попробовать себя в роли полицейского. Максим, обязательно исполню твое желание!» — написал Хуснуллин ранее в своем instagram-аккаунте.

Ранее URA.RU писало, что Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области. Он мечтал обнять настоящую панду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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