28 декабря 2020

Ученые нашли незаметный симптом болезней сердца

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
Из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Признаком сердечно-сосудистых заболеваний может быть запор. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы.

По мнению ученых, из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца. Также в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

«Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания», — пишет Express. Кроме того, напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления. Оно может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.

Ранее стало известно, что коронавирус также может привести к симптомам, схожим с инсультом. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с «Национальной службой новостей» рассказал, что новая инфекция способна вызывать загустение крови, а также гелеобразование. Кроме того, у заразившихся фиксируются повреждения кровяных сосудов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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