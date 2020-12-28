Ученые нашли незаметный симптом болезней сердца

Из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Признаком сердечно-сосудистых заболеваний может быть запор. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы.

По мнению ученых, из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца. Также в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

«Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания», — пишет Express. Кроме того, напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления. Оно может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.

Ранее стало известно, что коронавирус также может привести к симптомам, схожим с инсультом. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с «Национальной службой новостей» рассказал, что новая инфекция способна вызывать загустение крови, а также гелеобразование. Кроме того, у заразившихся фиксируются повреждения кровяных сосудов.