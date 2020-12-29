29 декабря 2020
28 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 30 декабря. Председатель думы стал представителем в Совете Европы, назван тариф на парковку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный вошел в состав Совета Европы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спикер гордумы стал представителем в Совете Европы — почетные граждане смогут получить жилье на льготных условиях — установлен тариф на платные парковки — скончалась преподаватель медвуза. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменский парламентарий вошел в Совет Европы

Почетным гражданам помогут с жильем

  • У почетных граждан Тюмени появилось право на выплату для покупки жилья. Теперь им не нужно будет вставать в очередь на получение поддержки — необходимо будет лишь подать ходатайство и приложить документы.

Установили тарифы на платные парковки

Умерла заслуженный врач России

  • В Тюмени ушла из жизни преподаватель медуниверситета, заслуженный врач России 76-летняя Татьяна Дроздова. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского медуниверситета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...