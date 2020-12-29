Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный вошел в состав Совета Европы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спикер гордумы стал представителем в Совете Европы — почетные граждане смогут получить жилье на льготных условиях — установлен тариф на платные парковки — скончалась преподаватель медвуза. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменский парламентарий вошел в Совет Европы

Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный стал представителем в конгрессе Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Почетным гражданам помогут с жильем

У почетных граждан Тюмени появилось право на выплату для покупки жилья. Теперь им не нужно будет вставать в очередь на получение поддержки — необходимо будет лишь подать ходатайство и приложить документы.

Установили тарифы на платные парковки

В области утвердили максимальный тариф на платную парковку. Цена за час стоянки автомобиля составит 75 рублей. Каждые три месяца стоимость парковки можно будет пересматривать.

Умерла заслуженный врач России

В Тюмени ушла из жизни преподаватель медуниверситета, заслуженный врач России 76-летняя Татьяна Дроздова. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского медуниверситета.