Раскрыты подробности об убийце водителя маршрутки в Екатеринбурге

Пока неизвестно, из какого оружия был убит водитель маршрутки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Убийца водителя маршрутки в Екатеринбурге готовился к преступлению, произошедшему 24 декабря, несколько дней. По данным источника в следственном комитете, убийца выждал момент, когда мужчина останется один, чтобы не было никаких свидетелей.

«Преступник точно рассчитал время и сделал выстрел после того, как все пассажиры разошлись, и до того, как продавцы вышли закрывать магазины. Вероятно, он несколько дней присматривался и планировал это преступление», — цитирует Е1 источник в ведомстве. При этом точно известно, что убийца не был пассажиром водителя маршрутки.

Ранее стало известно, что, по мнению сыщиков, между водителем маршрутки и стрелявшим незадолго до трагедии произошел конфликт. Однако правоохранители также не исключают, что нападение может быть связано и с бизнесом мужчины. Также нельзя утверждать, что водитель маршрутки был убит из пистолета Макарова. Криминалистам удалось обнаружить на месте гильзу калибра девять миллиметров — это говорит о том, что преступник мог использовать самодельное оружие с переточенным стволом. Возможно, пистолет был с глушителем, так как звука выстрела никто не слышал.

24 декабря неизвестный застрелил человека в маршрутке и скрылся с места преступления. Это произошло возле станции метро «Уралмаш». Как сообщили URA.RU в свердловской полиции, стрелявший скрылся во дворах ближайших жилых домов. Полицейские применили служебно-розыскных собак, но это ничего не дало.

Как удалось выяснить URA.RU, погибший водитель маршрутки — 44-летний Алексей Воронихин из Березовского. Его друзья рассказали, что он работал на себя — был зарегистрирован как ИП и выполнял услуги по перевозке пассажиров на принадлежавшем ему автомобиле Ford Transit. У него остались жена, 17-летний сын и 10-летняя дочь. Найти стрелявшего пока не удалось — поиски убийцы водителя маршрутки продолжаются.