В Тюмени умер известный врач

В Тюмени ушел из жизни доцент кафедры пропедевтической и факультетской терапии городского медвуза Дмитрий Ковальчук. Об этом сообщает пресс-служба ТюмГМУ. Эта не первая смерть преподавателя медвуза за время пандемии.
«4 января на 58 году ушел из жизни замечательный человек, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Евгеньевич Ковальчук», — сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета. В вузе Ковальчук более 29 лет проработал на кафедре пропедевтической и факультетской терапии. Он был профессионалом в области «Нефрология». Проводил занятия для студентов, ординаторов, врачей.
О причинах смерти мужчины в некрологе не говорится. При этом с момента его кончины и до прощания, которое состоится 12 января, пройдет восемь дней.
Ранее URA.RU сообщало об уходе из жизни других преподавателей ТюмГМУ. 11 декабря стало известно о смерти доцента кафедры хирургических болезней Евгения Иванова, ранее — профессора Сергея Пантелеева, а перед новым годом — заслуженного врача Татьяны Дроздовой. По словам студентов вуза, в первых двух случаях к летальному исходу привел коронавирус.
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