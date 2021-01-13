Пермские ЛГБТ- активисты хотят наказать прокуратуру из-за клипа

Представители сообщества «Радужный мир» хотят привлечь прокуратуру к ответу через суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер пермского ЛГБТ-сообщества «Радужный мир» Юлия Бабинцева подала в суд на прокуратуру Пермского края. Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Перми 18 января, указано на сайте инстанции.

В беседе с корреспондентом URA.RU Бабинцева подтвердила, что судится с краевой прокуратурой. «Предварительное судебное заседание уже состоялось 29 декабря», — отметила она, уточнив, что суть претензий пермского ЛГБТ-движения к надзорному органу отражена в группе «Радужного мира». В официальных группах сообщества в соцсетях указано, что «Радужный мир» пытается запретить распространение в Сети видеоклипа группы «Гомофобия».

Ролик был снят в Перми в 2019 году. В клипе «борцы за нравственность» гоняются за людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и обещают «вылечить их». По мнению «Радужного мира», клип «содержит угрозы физической расправы» над лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Представители ЛГБТ-сообщества отмечают, что обращались из-за клипа в прокуратуру, но надзорный орган не нашел повода для запрета.

URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края. На момент опубликования материала ответ не получен.