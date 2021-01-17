Новый мэр Екатеринбурга начал рейды перед отставками

Ожидается, что Алексея Орлова назначат на пост мэра 9 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Перед принятием ключевых кадровых решений врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов начал объезжать районы города, чтобы познакомиться с руководителями местных администраций и муниципальным хозяйством. Как сообщили URA.RU источники в мэрии, визиты Орлова в районы стартовали 8 января и продолжатся до середины февраля.

Первыми Орлова приняли чиновники Верх-Исетского района, делятся инсайдеры. А 15 января URA.RU сообщало о визите врио мэра в Железнодорожный район, на который допустили только государственные СМИ. По информации агентства, в пятницу, 22 января, Орлов посетит Чкаловский район (это подтвердили в пресс-службе мэрии).

«[В ходе рейдов] Орлов сначала проводит совещания с главами районов и их заместителями. Затем смотрит, как работают ДЭУ [дорожно-эксплуатационные участки], посещает объекты, знакомится с руководителями», — описал инсайдер в мэрии. По словам другого источника, предстоящие объезды, возможно, будут заканчиваться разговорами Орлова с главами районов наедине. «И по итогам этих встреч сформулируются кадровые решения по поводу некоторых руководителей», — объяснил городской чиновник.

Алексей Орлов исполняет обязанности мэра Екатеринбурга с 22 декабря 2020 года, когда Александр Высокинский сложил полномочия градоначальника. Ожидается, что депутаты гордумы назначат полновесного главу уральской столицы на заседании 9 февраля. До этого момента главы районов Екатеринбурга работают в статусе и. о. После утверждения Орлова мэром некоторые руководители покинут свои места, с другими заключат новые соглашения.