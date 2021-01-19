Общественную палату Екатеринбурга возглавит участник гей-скандала

Яков Силин возглавляет УрГЭУ с 2015 года, до этого он занимал различные должности во власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый созыв Общественной палаты (ОП) Екатеринбурга возглавит ректор УрГЭУ, бывший зампредседателя свердловского кабмина Яков Силин, фамилия которого ранее упоминалась в связи с гей-скандалом в вузе. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Свердловской области, где неформально принимаются решения о новом руководителе ОП и ее участниках.

«Председателем Общественной палаты Екатеринбурга станет Яков Силин. Когда именно произойдет назначение, пока неизвестно, поскольку формирование нового состава не завершено», — объяснил инсайдер.

В Общественную палату войдут 33 человека. Из них 11 человек представит дума, 11 — мэрия и столько же — сами общественники. Сегодня, 20 января, депутаты утвердили своих делегатов. В список, помимо Силина, вошли и другие статусные горожане: в частности, руководитель свердловского представительства «Ростеха» Павел Лыжин, ректор УГГУ Алексей Душин, начальник офиса ВТБ в Екатеринбурге Александр Долгов и глава строительной компании Prinzip Геннадий Черных.

Спикер думы Игорь Володин, который в 2020 году отвоевал контроль над ОП у мэрии, заявил URA.RU, что новый созыв палаты должен придать ей статус. «Чтобы люди не думали, что Общественная палата — это просто собраться и поговорить», — сказал он. Также Володин заявил, что решение о новом руководителе Общественной палаты пока не принято. Сам Яков Силин не ответил на звонок URA.RU.

Гей-скандал, в котором фигурировал Силин, разгорелся в УрГЭУ осенью 2019 года. Студента первого курса УрГЭУ едва не отчислили из-за подписки в соцсетях на ЛГБТ-паблик. Силин высказался о ситуации в видеообращении, в котором 13 минут говорил о пользе мониторинга соцсетей и сравнил влияние геев с угрозой от экстремистов, самоубийц и наркоманов.