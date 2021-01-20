Правозащитники требуют наказывать депутатов за прогулы
Правозащитники просят наказывать депутатов за прогулы — губернатор раскритиковал строителей — силовики нашли нарушение при строительстве насосной станции — в области выявлено большое количество ОПГ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
Курганцы обратились в Госдуму и Совфед
- Жители региона направили обращение в Государственную думу и Совет Федерации, где просят лишать мандата депутатов, которые не посещают заседания думы и не работают с избирателями. Об этом URA.RU рассказал правозащитник из Шадринска Александр Андрюков.
Глава области раскритиковал ремонтников
- Губернатор Вадим Шумков раскритиковал работу подрядчиков, которые занимались ремонтом школ в Варгашинском районе. Об этом он 20 января сообщил в своем Instagram.
Прокуратура выявила крупное нарушение
- В Шадринске прокуратура возбудила дело по злоупотреблению полномочиями при строительстве насосной станции. Там не выполнили работы на 17 млн рублей, однако чиновники приняли этот объект в эксплуатацию.
Силовики заявили о росте преступности
- Курганские полицейские выявили большее число организованных преступных групп (ОПГ) и преступлений, совершенных ими. Согласно статистике, за девять месяцев 2020 года были выявлены 49 лидеров и активных участников ОПГ.
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