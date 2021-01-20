20 января 2021
19 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 21 января. Правозащитники пожаловались на депутатов, в регионе выросла оргпреступность

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, депутат, чиновник, рука лицо
Правозащитники требуют наказывать депутатов за прогулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правозащитники просят наказывать депутатов за прогулы — губернатор раскритиковал строителей — силовики нашли нарушение при строительстве насосной станции — в области выявлено большое количество ОПГ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

Курганцы обратились в Госдуму и Совфед

  • Жители региона направили обращение в Государственную думу и Совет Федерации, где просят лишать мандата депутатов, которые не посещают заседания думы и не работают с избирателями. Об этом URA.RU рассказал правозащитник из Шадринска Александр Андрюков.

Глава области раскритиковал ремонтников

Прокуратура выявила крупное нарушение

Силовики заявили о росте преступности

  • Курганские полицейские выявили большее число организованных преступных групп (ОПГ) и преступлений, совершенных ими. Согласно статистике, за девять месяцев 2020 года были выявлены 49 лидеров и активных участников ОПГ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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