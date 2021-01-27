Теперь известно, сколько их точно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Сторонники отца Сергия, арестованного за склонение несовершеннолетних к суициду, создали тelegram-канал «Защита отца Сергия». На первом опубликованном снимке запечатлены насельники и монахи обители, активно защищавшие опального духовника, в том числе две монахини, ранее вызывавшиеся сжечь себя.

«Фотография сделана во время недавних праздников в монастыре», — рассказал URA.RU один из адептов старца. В кадре видны монахини обители, в том числе те, кто заявлял отцу Сергию о готовности умереть (после ролика с этой проповедью и было возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к суициду). При этом одиозных публичных личностей, таких как олимпийский чемпион Павел Дацюк или участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, на снимке не видно.

Обитатели Среднеуральского монастыря ждут возвращения опального отца Сергия ТГ-канал «Защита отца Сергия»

Для фотографии сторонники арестованного старца выстроились на фоне Казанского храма, заняв всю монастырскую площадь — благодаря этому снимок создает впечатление массовости. Между тем, в кадре всего лишь 155 человек. «Это совсем немного — в былые времена на праздники в монастырь съезжались сотни человек», — вспоминает сторонник Романова. Так, год назад сам отец Сергий рассказывал URA.RU, что в крещенскую купель в его монастыре окунулось более тысячи человек.

Духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря 2020. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду, превышении полномочий и препятствовании богослужению. Старец арестован на два месяца и находится сейчас в московском СИЗО «Матросская тишина». По данным URA.RU, следователи намерены предъявить ему еще более жесткое обвинение — в экстремизме.