Мэр Котова рассказала подробности взрыва в центре Челябинска

Взрыв рядом со зданиями суда и заксобрания Челябинской области раздался почти в полдень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска ждут информацию о состоянии пострадавшего при взрыве на площади Революции в центре города. Об этом заявила глава Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции 28 января.

«Произошел хлопок, утечка из газового баллона. Это произошло после того, как слесарь попытался включить свет. Я жду информации из больницы о состоянии пострадавшего», — заявила мэр.

Взрыв в центре Челябинска прогремел в 12:20: в подземном переходе на площади Революции, ведущем к торговому комплексу «Никитинские ряды», заксобранию региона и зданию областного арбитражного суда. Из-под земли повалил дым, место ЧП было оцеплено полицией, движение перекрыто.

По предварительным данным мэрии, несущие конструкции сооружения не пострадали, в ближайшее время переход будет снова действовать. Сейчас обстоятельства ЧП изучает прокуратура.

Так выглядело место ЧП в первые минуты после взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели и эксперты изучают последствия произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU