27 января 2021

Мэр Котова рассказала подробности взрыва в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в подземном пешеходном переходе. Челябинск , мчс, дым, пешеходный переход, пожар, подземный переход, чп, взрыв, пожарные, чрезвычайное происшествие
Взрыв рядом со зданиями суда и заксобрания Челябинской области раздался почти в полдень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска ждут информацию о состоянии пострадавшего при взрыве на площади Революции в центре города. Об этом заявила глава Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции 28 января.

«Произошел хлопок, утечка из газового баллона. Это произошло после того, как слесарь попытался включить свет. Я жду информации из больницы о состоянии пострадавшего», — заявила мэр.

Взрыв в центре Челябинска прогремел в 12:20: в подземном переходе на площади Революции, ведущем к торговому комплексу «Никитинские ряды», заксобранию региона и зданию областного арбитражного суда. Из-под земли повалил дым, место ЧП было оцеплено полицией, движение перекрыто.

По предварительным данным мэрии, несущие конструкции сооружения не пострадали, в ближайшее время переход будет снова действовать. Сейчас обстоятельства ЧП изучает прокуратура.

Взрыв в подземном пешеходном переходе. Челябинск
Так выглядело место ЧП в первые минуты после взрыва
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Взрыв в подземном пешеходном переходе. Челябинск
Спасатели и эксперты изучают последствия произошедшего
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Взрыв в подземном пешеходном переходе. Челябинск
На месте работают силовики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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