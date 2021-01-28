В Нижнем Тагиле придумали, как разобраться с бродячими собаками

На аукцион по отлову бездомных животных в Нижнем Тагиле никто не заявился Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли подрядчика на отлов бродячих собак. На конкурс, объявленный городскими властями, никто не заявился, и муниципалитет рассматривает возможность заключения прямого договора с подрядной организацией.

«В декабре 2020 года был объявлен аукцион на поимку безнадзорных животных в первом полугодии 2021 года. Начальная цена контракта составляла четыре миллиона рублей: норматив на отлов, транспортировку, содержание, лечение и прочие сопутствующие услуги для одной собаки исчисляется в 3,5 тысячи рублей. Однако на конкурс никто не заявился», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время поиском подрядчика занимается МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» — был проведен мониторинг организаций, оказывающих соответствующие услуги в Свердловской области, сбор ценовых предложений. С одним из подрядчиков достигнута договоренность о заключении прямого договора на 600 тысяч рублей.

Пока он не заключен, жалобы горожан собирают районные администрации. При необходимости к отлову собак привлекаются правоохранительные органы. В мэрии уточнили, что в течение 2020 года в Нижнем Тагиле поймали около 1,5 тысячи собак.

Как писало URA.RU, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассматривает возможность строительства собачьего питомника, который соответствовал бы всем требованиям современного законодательства. Прийти администрации муниципалитета на помощь выразил готовность губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.