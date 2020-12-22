Глава Нижнего Тагила назвал условия для создания собачьего приюта

Городские власти рассматривают несколько путей создания питомника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) рассматривают несколько путей создания питомника для бродячих собак. Как сообщил URA.RU мэр Владислав Пинаев, строительство питомника с учетом всех требований потребует более 100 млн рублей, которых нет в городском бюджете.

«Строительство питомника — дело дорогое. К тому же, нам потом понадобится создать и содержать специальную службу, а это дополнительные затраты, которые муниципалитету в одиночку не потянуть. В нынешних условиях доходы бюджета сокращаются, а у нас есть задачи по строительству и реконструкции школ, детских садов и других социальных объектов», — рассказал Владислав Пинаев. Тем не менее, отметил он, в настоящее время городские власти изучают технические и экономические возможности проекта, а также подбирают возможное место строительства и смотрят опыт других городов.

«Возможно, было бы проще оказывать какую-то финансовую помощь благотворительной организации, которая уже занимается содержанием безнадзорных животных. Если такой путь найдет одобрение, мы готовы выйти в Законодательное Собрание с соответствующей инициативой», — добавил Владислав Пинаев.

По его словам, конкурсы на отлов бродячих собак выигрывает организация из Артемовского — больше на них никто не заявляется. Сумма контракта составляет около 8 млн в год, которые выделяются из областного бюджета. При этом к подрядчику регулярно возникают претензии.

Вопрос о строительстве питомника в Нижнем Тагиле вместо закрытого со скандалом в Артемовском прозвучал на пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева. «Пока у меня нет ответа по проблеме. Пока нет, но дайте время — я думаю», — сказал глава региона. По его словам, решение вопроса потребует примерно 130 млн рублей.