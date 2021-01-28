Тюменские спортсмены смогут посещать другие регионы страны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Карантинный режим ослаблен — тобольский санаторий выставили на продажу — в Тюмени приостанавливают работу домов престарелых — педагоги больше не будут проверять пожарную безопасность. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Спортсменам ослабили режим ограничений

Спортсменам и членам сборных команд Тюменской области и России разрешили выезжать в другие регионы РФ и за границу. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Тобольский санаторий вновь выставили на продажу

Оздоровительный комплекс «Радужный», который находится в Тобольске, в очередной раз выставили на аукцион. Департамент имущественных отношений региона не может продать объект на протяжении нескольких лет.

Дома престарелых временно закрывают

В Тюмени прокуратура потребовала приостановить деятельность трех организаций, в которых размещаются пожилые граждане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Конфликт из-за обходов педагогов исчерпан

Из анкет, с которыми педагогов Ишима обязали произвести обход жилых домов частного сектора, убрали пункты, касающиеся вопросов пожаробезопасности.