28 января 2021
27 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 29 января. Ослаблен режим ограничений для спортсменов, тобольский санаторий выставили на аукцион

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, спорт
Тюменские спортсмены смогут посещать другие регионы страны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Карантинный режим ослаблен — тобольский санаторий выставили на продажу — в Тюмени приостанавливают работу домов престарелых — педагоги больше не будут проверять пожарную безопасность. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Спортсменам ослабили режим ограничений

Тобольский санаторий вновь выставили на продажу

  • Оздоровительный комплекс «Радужный», который находится в Тобольске, в очередной раз выставили на аукцион. Департамент имущественных отношений региона не может продать объект на протяжении нескольких лет.

Дома престарелых временно закрывают

Конфликт из-за обходов педагогов исчерпан

  • Из анкет, с которыми педагогов Ишима обязали произвести обход жилых домов частного сектора, убрали пункты, касающиеся вопросов пожаробезопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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