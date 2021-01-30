Власти Казахстана увеличат число авиарейсов в Россию

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Самолеты в Москву будут летать из Нур-Султана и Алма-Аты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Число рейсов из Казахстана в Россию будет увеличено с одного до трех в неделю. Об этом сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех… в неделю для каждой стороны», — приводит RT выдержку из telegram-канала министерства. Рейсы запланированы по маршрутам Нур-Султан — Москва (дважды в неделю) и Алма-Ата — Москва (один рейс в неделю).

Также на один увеличивается количество рейсов из Казахстана в Турцию. Республика закрыла международное сообщение в марте 2020 из-за распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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