Власти Казахстана увеличат число авиарейсов в Россию

Число рейсов из Казахстана в Россию будет увеличено с одного до трех в неделю. Об этом сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
«Разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех… в неделю для каждой стороны», — приводит RT выдержку из telegram-канала министерства. Рейсы запланированы по маршрутам Нур-Султан — Москва (дважды в неделю) и Алма-Ата — Москва (один рейс в неделю).
Также на один увеличивается количество рейсов из Казахстана в Турцию. Республика закрыла международное сообщение в марте 2020 из-за распространения коронавируса.
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