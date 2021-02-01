Юристы: дворец из фильма Навального может попасть под санкции

Если Аркадий Ротенберг владеет более чем 50% этой недвижимости, она автоматически должна подпадать под санкции ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После заявления российского олигарха Аркадия Ротенберга о том, что он является владельцем дворца под Геленджиком, объект может оказаться под санкциями США, Великобритании и ЕС. Такое мнение журналистам выразили специалисты по санкционному законодательству.

«Если Ротенберг прямо или косвенно владеет более чем 50% в этой недвижимости, она автоматически должна подпадать под санкции США и ЕС. Аналогичные тем, под которыми находится сам Ротенберг», — рассказал РБК бывший старший советник OFAC в администрации Барака Обамы Брайан О’Тул.

По его словам, если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же ограничения. На практике это означает, что граждане и компании США не могут совершать какие-либо транзакции с объектом. К примеру, им запрещается поставлять товары для дворца. Юрист Фабиан Ян уточнил, что похожие ограничения могут распространяться на резиденцию под Геленджиком и со стороны Евросоюза и Великобритании.

После задержания блогера Алексея Навального в YouTube появился фильм о дворце под Геленджиком, в котором здание приписывают президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства опроверг эту информацию. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта, пишет агентство Nation News. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели не сто, а лишь три миллиона человек.