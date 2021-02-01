Экс-спикер гордумы Перми потерял еще один руководящий пост

Бывший спикер Пермской гордумы Юрий Уткин покинул состав Общественного совета при гордуме. Распоряжение о новом составе совещательного органа опубликовано на сайте гордумы.
«Утвердить состав Общественного совета при Пермской городской Думе на 2021 год. Председатель [Общественного совета]: временно исполняющий полномочия председателя Пермской гордумы Дмитрий Малютин», — говорится в распоряжении.
В 2020 году Общественный совет при гордуме возглавлял Уткин. Состав совещательного органа также претерпел изменения и обновился. Общественный совет создан в 2011 году для предварительного обсуждения вопросов, входящих в компетенцию думы Перми.
Основными его задачами, в частности, является выдвижение и поддержка гражданских инициатив по вопросам местного значения, организация взаимодействия различных соцгрупп сообщества Перми.
URA.RU рассказывало, что Уткин лишился поста спикера гордумы в октябре 2020 года. Сейчас он оспаривает свою отставку в суде.
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