01 февраля 2021
31 января 2021

Экс-спикер гордумы Перми потерял еще один руководящий пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, уткин юрий
Юрий Уткин перестал возглавлять Общественный совет при гордуме Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший спикер Пермской гордумы Юрий Уткин покинул состав Общественного совета при гордуме. Распоряжение о новом составе совещательного органа опубликовано на сайте гордумы.

«Утвердить состав Общественного совета при Пермской городской Думе на 2021 год. Председатель [Общественного совета]: временно исполняющий полномочия председателя Пермской гордумы Дмитрий Малютин», — говорится в распоряжении.

В 2020 году Общественный совет при гордуме возглавлял Уткин. Состав совещательного органа также претерпел изменения и обновился. Общественный совет создан в 2011 году для предварительного обсуждения вопросов, входящих в компетенцию думы Перми.

Основными его задачами, в частности, является выдвижение и поддержка гражданских инициатив по вопросам местного значения, организация взаимодействия различных соцгрупп сообщества Перми.

URA.RU рассказывало, что Уткин лишился поста спикера гордумы в октябре 2020 года. Сейчас он оспаривает свою отставку в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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