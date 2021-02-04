04 февраля 2021

Посол Индии рассказал, когда страну откроют для туристов из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Индия. Гоа, туризм, пляж, курорт, пальмы, отдых
Отправиться в отпуск на Гоа россияне смогут уже этим летом, полагает посол Индии в РФ Венкатеш Варма Фото: Дарья Савкина © URA.RU

Индия рассчитывает начать принимать туристов из России уже этим летом. Об этом журналистам заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма.

«Ориентировочно, это произойдет летом», — ответил посол «Известиям», комментируя сроки начала выдачи туристических виз россиянам. По его словам, Москва и Нью-Дели изучают возможность открыть границы для туристов из РФ. Россия, но все зависит от ситуации с пандемией. Наше посольство в Индии уже начало выдачу всех видов виз, включая туристические, продолжает издание.

Летом Индия не пользуется у российских туристов популярностью, они предпочитают Средиземноморье, заявил газете вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Спрос на это направление начинает расти осенью. Начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель, а Тайланд российские туристы смогут посетить в октябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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