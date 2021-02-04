Посол Индии рассказал, когда страну откроют для туристов из РФ

Индия рассчитывает начать принимать туристов из России уже этим летом. Об этом журналистам заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма.
«Ориентировочно, это произойдет летом», — ответил посол «Известиям», комментируя сроки начала выдачи туристических виз россиянам. По его словам, Москва и Нью-Дели изучают возможность открыть границы для туристов из РФ. Россия, но все зависит от ситуации с пандемией. Наше посольство в Индии уже начало выдачу всех видов виз, включая туристические, продолжает издание.
Летом Индия не пользуется у российских туристов популярностью, они предпочитают Средиземноморье, заявил газете вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Спрос на это направление начинает расти осенью. Начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель, а Тайланд российские туристы смогут посетить в октябре.
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