В МЧС раскрыли подробности пропажи москвичей на перевале Дятлова

Группа туристов из Москвы, потерявшаяся в районе перевале Дятлова, найдена. Путешественники находятся в аэропорту Кольцово и готовятся к вылету. Об этом URA.RU сообщили в МЧС, отметив, что группа не вставала на контроль у спасателей.
«Эта туристическая группа не была официально зарегистрирована в нарушение законодательства, — рассказали агентству в Главном управлении МЧС по Свердловской области. — Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву. Предстоит выяснить, почему они не были зарегистрированы».
Ранее URA.RU сообщало, что в районе перевала Дятлова пропала группа туристов: они не вернулись с маршрута к намеченному времени, связи с группой не было. Интерес к перевалу в последнее время сильно вырос — особенно его подстегнул сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ: в новогодние каникулы там побыли десятки человек. О своих впечатлениях об экстремальной поездке на перевал поделился екатеринбургский депутат.
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