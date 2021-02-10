В МЧС раскрыли подробности пропажи москвичей на перевале Дятлова

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Оказывается, туристы уже добрались до аэропорта Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

Группа туристов из Москвы, потерявшаяся в районе перевале Дятлова, найдена. Путешественники находятся в аэропорту Кольцово и готовятся к вылету. Об этом URA.RU сообщили в МЧС, отметив, что группа не вставала на контроль у спасателей.

«Эта туристическая группа не была официально зарегистрирована в нарушение законодательства, — рассказали агентству в Главном управлении МЧС по Свердловской области. — Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву. Предстоит выяснить, почему они не были зарегистрированы».

Ранее URA.RU сообщало, что в районе перевала Дятлова пропала группа туристов: они не вернулись с маршрута к намеченному времени, связи с группой не было. Интерес к перевалу в последнее время сильно вырос — особенно его подстегнул сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ: в новогодние каникулы там побыли десятки человек. О своих впечатлениях об экстремальной поездке на перевал поделился екатеринбургский депутат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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