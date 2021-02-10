Блогер Варламов раскритиковал мэров из ХМАО из-за уборки снега

Блогер Илья Варламов подверг критике действия властей из Советского района при уборке снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер Илья Варламов раскритиковал действия главы Советского района (ХМАО) Игоря Набатова и мэра Советского Александра Кулагина за их методы борьбы с последствиями снегопадов. Об этом он сделал заметку на собственном интернет-сайте.

Внимание блогера привлек тот факт, что местные власти объявили общегородской субботник, дабы расчистить улицы Советского от выпавшего снега. Варламов считает, что чиновники не должны были привлекать к уборке местное население. «Они собрались 30-тысячный город расчищать как минимум неделю. Причём для дорог у них техника нашлась, а тротуары пусть плебеи чистят за свои же деньги… Напомню, что ХМАО — один из самых богатых регионов России, и у Советского района немаленький такой бюджет в 4,3 млрд рублей при населении всего 50 тысяч человек. Но на уборку улиц глава района с мэром всё равно выгоняют население», — констатирует блогер.

Завершается публикация Варламова жестким выводом в адрес чиновников. «Если мэр вашего города машет на улице лопатой или метлой (и вас заставляет) вместо того, чтобы наладить работу коммунальщиков, его пора менять. Ничего хорошего деятельность этого крепкого хозяйственника городу не принесёт», — убежден блогер.

Глава Советского в разговоре с URA.RU объяснил действия властей. «Выпало одновременно большое количество осадков — около 40 сантиметров. А была еще и метель, снег оказался очень плотным, убирать который сложнее. Засыпало дороги, засыпало тротуары. Коммунальщики одновременно не могут очистить весь город. Поэтому мы и провели субботник. На него вышли работники городской и районной мэрии. Все остальные жители Советского принимали в нем участие на добровольных началах. Я тоже как работник городской администрации не остался в стороне коллег и принял участие в этом мероприятии», — прокомментировал Кулагин. Набатов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.