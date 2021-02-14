В Москве мужчина с дочкой разбились насмерть, выпав из окна

На юго-западе Москвы минувшей ночью обнаружили тела мужчины и его пятилетней дочери. Они выпали из окна 17 этажа.
«29-летний мужчина выпал из окна 17-го этажа жилого дома вместе со своей пятилетней дочкой. Отец и дочь получили смертельные травмы — они упали прямо на козырек у подъезда», — передает «Рен.тв». Обстоятельства и причины происшествия в настоящий момент выясняются.
Похожий случай произошел недавно в Свердловской области. В Березовском при падении из окна насмерть разбился ребенок. Тело обнаружили очевидцы утром 8 февраля на тротуаре возле жилого многоэтажного дома. По данным очевидцев, смерть наступила до прибытия скорой помощи. По некоторым данным, очевидцы заметили открытым окно на 16-м этаже.
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