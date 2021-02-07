В свердловском городе ребенок погиб, выпав из окна

Тело ребенка обнаружили соседи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) при падении из окна насмерть разбился ребенок. Тело обнаружили очевидцы утром 8 февраля на тротуаре возле жилого многоэтажного дома.

По данным очевидцев, смерть наступила до прибытия скорой помощи. «Девочка, была одета очень легко, мы были рядом до приезда скорой помощи. Когда медики сказали, что уже помочь не могут… все заплакали», — пишут очевидцы в городских сообществах социальной сети «ВКонтакте». По некоторым данным, очевидцы заметили открытым окно на 16-м этаже.

В пресс-службе СКР по Свердловской области пока не стали комментировать инцидент. В полиции также воздержались от комментариев.