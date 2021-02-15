Мишустин уволил двух федеральных чиновников

Михаил Мишустин подписал постановление об увольнении заместителей министров Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Андрей Круглов освобожден от должности замминистра финансов РФ по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Одновременно с этим пост замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оставил Михаил Евраев. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов.

«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в распоряжении.

Также Мишустин освободил от должности Михаила Евраева, занимавшего пост замглавы ФАС. Уточняется, что данное решение было принято по просьбе самого Евраева.

В конце декабря 2020 года Мишустин подписал поправки в постановление, согласно которым число заместителей министра сокращается с 12 до 10, передает «Национальная служба новостей». Круглов занимал должность замглавы Минфина РФ с 2019 года. Евраев работал замглавы руководителя ФАС с ноября 2018 года, где курировал вопросы госзакупок.