Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

Юрист Соловьев предупредил о новой схеме обмана через сообщения
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Судебный процесс над Эваном Гершковичем. Екатеринбург, телефон в руках
Юристы настоятельно просят не открывать ссылки от неизвестных отправителей Фото:

В России мошенники придумали новую схему обмана, отправляя интригующие сообщения с заграничных номеров. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — такие сообщения могут быть ловушкой», — говорит Соловьев в интервью агентству «Прайм».

Соловьев также подчеркнул, что крайне опасно переходить по прикрепленным ссылкам. Это чревато потерей денег и утечкой персональных данных. Он также напомнил о необходимости соблюдения осторожности в сети, порекомендовав игнорировать подобные сообщения от неизвестных отправителей.

Ранее URA.RU рассказало о новых видах мошенничества в интернете. В частности, через сайты, предлагающие услуги бронирования билетов и отелей.

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В России мошенники придумали новую схему обмана, отправляя интригующие сообщения с заграничных номеров. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — такие сообщения могут быть ловушкой», — говорит Соловьев в интервью агентству «Прайм». Соловьев также подчеркнул, что крайне опасно переходить по прикрепленным ссылкам. Это чревато потерей денег и утечкой персональных данных. Он также напомнил о необходимости соблюдения осторожности в сети, порекомендовав игнорировать подобные сообщения от неизвестных отправителей. Ранее URA.RU рассказало о новых видах мошенничества в интернете. В частности, через сайты, предлагающие услуги бронирования билетов и отелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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