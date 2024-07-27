Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

В России мошенники придумали новую схему обмана, отправляя интригующие сообщения с заграничных номеров. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — такие сообщения могут быть ловушкой», — говорит Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Соловьев также подчеркнул, что крайне опасно переходить по прикрепленным ссылкам. Это чревато потерей денег и утечкой персональных данных. Он также напомнил о необходимости соблюдения осторожности в сети, порекомендовав игнорировать подобные сообщения от неизвестных отправителей.
Ранее URA.RU рассказало о новых видах мошенничества в интернете. В частности, через сайты, предлагающие услуги бронирования билетов и отелей.
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