Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

Юрист Соловьев предупредил о новой схеме обмана через сообщения

27 июля 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Юристы настоятельно просят не открывать ссылки от неизвестных отправителей Фото: Илья Московец © URA.RU В России мошенники придумали новую схему обмана, отправляя интригующие сообщения с заграничных номеров. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — такие сообщения могут быть ловушкой», — говорит Соловьев в интервью агентству «Прайм». Соловьев также подчеркнул, что крайне опасно переходить по прикрепленным ссылкам. Это чревато потерей денег и утечкой персональных данных. Он также напомнил о необходимости соблюдения осторожности в сети, порекомендовав игнорировать подобные сообщения от неизвестных отправителей. Ранее URA.RU рассказало о новых видах мошенничества в интернете. В частности, через сайты, предлагающие услуги бронирования билетов и отелей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России мошенники придумали новую схему обмана, отправляя интригующие сообщения с заграничных номеров. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — такие сообщения могут быть ловушкой», — говорит Соловьев в интервью агентству «Прайм». Соловьев также подчеркнул, что крайне опасно переходить по прикрепленным ссылкам. Это чревато потерей денег и утечкой персональных данных. Он также напомнил о необходимости соблюдения осторожности в сети, порекомендовав игнорировать подобные сообщения от неизвестных отправителей. Ранее URA.RU рассказало о новых видах мошенничества в интернете. В частности, через сайты, предлагающие услуги бронирования билетов и отелей.