16 апреля 2021
15 апреля 2021

Митрополит Григорий проведет последнюю службу в Челябинске

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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий объехал вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери и молитвой об избавлении от вредоносного поветрия (эпидемии коронавируса). Челябинск , молитва, вера, эпидемия, рпц, религия, икона божьей матери, митрополит григорий, объезд с иконой
Митрополит Григорий готовится к переезду в Краснодар Фото:

Митрополит Григорий, назначенный главой Кубанской митрополии, проведет в Челябинске последнюю службу 18 апреля. Об этом URA.RU сообщил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. К новому месту службы, в Краснодар, митрополит уедет в начале будущей недели.

«Служба, которую проведет митрополит, состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе», — пояснил Шестаков. Нового митрополита Челябинского Алексия ждут в начале будущей недели, к этому времени митрополит Григорий отбудет в Краснодар. «Для митрополита Григория это хорошее передвижение по горизонтали», — сообщил URA.RU источник в епархии.

Губернатор Алексей Текслер уже поздравил епископа Алексия с назначение на Челябинскую митрополию. «Назначение главой Челябинской митрополии стало признанием Ваших заслуг на ниве духовного служения и результатом Вашей плодотворной деятельности во имя возрождения и укрепления ценностей веры, добра, любви, уважения и согласия среди верующих и всех жителей Урала», — говорится в поздравлении, выставленном на официальном сайте губернатора.

Митрополит Григорий (Петров) сменил в Челябинской области своего предшественника Никодима, переведенного в Новосибирск, 28 декабря 2018 года. До этого он был епископом Троицким и Южноуральским. 15 апреля Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о переводе Григория на Кубань и о назначении митрополитом Челябинским и Миасским епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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