18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Полиция и ФСБ перехватили в Челябинске груз краденого золота. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас силовики ищут сообщников троих подозреваемых Фото:

Трое челябинцев задержаны при попытке продать за 3 млн рублей золотосодержащий концентрат, похищенный в шахте по добыче драгоценных металлов. Совместную операцию провели сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, сообщили URA.RU в областном полицейском главке.

«По предварительной информации, злоумышленники, работая в шахте на территории Республики Бурятия, похитили золотосодержащий концентрат. Стоимость его оценивается более чем в 3 млн рублей. Похищенное они планировали сбыть в Челябинске, но, приехав, были задержаны», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Расследование ведут сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, устанавливаются их возможные сообщники и другие возможные эпизоды преступлений.

Золотосодержащий концентрат был расфасован по пакетам
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Сам по себе концентрат не слишком совпадает с расхожими представлениями о золоте
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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