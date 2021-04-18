Сейчас силовики ищут сообщников троих подозреваемых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трое челябинцев задержаны при попытке продать за 3 млн рублей золотосодержащий концентрат, похищенный в шахте по добыче драгоценных металлов. Совместную операцию провели сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, сообщили URA.RU в областном полицейском главке.

«По предварительной информации, злоумышленники, работая в шахте на территории Республики Бурятия, похитили золотосодержащий концентрат. Стоимость его оценивается более чем в 3 млн рублей. Похищенное они планировали сбыть в Челябинске, но, приехав, были задержаны», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Расследование ведут сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, устанавливаются их возможные сообщники и другие возможные эпизоды преступлений.

Золотосодержащий концентрат был расфасован по пакетам Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Сам по себе концентрат не слишком совпадает с расхожими представлениями о золоте Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области