Ролик о зимнем отдыхе в Челябинской области, где туристы катаются на лыжах и прыгают в пропасть с заснеженных вершин, победил в Севастополе. Как сообщили в пресс-службе Главного управления координации туризма региона, видео отметилось на фестивале «Диво России 2025».
«Герои этого ролика спускаются с заснеженных склонов на горных лыжах и сноуборде, участвуют в гонках на снегоходах и мчатся по бескрайним полям на собачьих упряжках. Путешественники любуются зимними пейзажами с высоты птичьего полета, а самые смелые из них прыгают в пропасть с отвесных скал», — сообщили в центре.
Ролик назвали «Южный Урал. Зима, которая вдохновляет». Видео победило в номинации «Приключенческий туризм и отдых». В тот же день, 15 октября, видеоработа открыла торжественную церемонию вручения премии Ski Business Award в Москве. На протяжении двух дней ролик транслировался на деловых площадках Форума туристических территорий (FTT-2025), задавая тон всей программе мероприятия.
Видеоролик сняла группа челябинских документалистов по заказу центра проектного развития. Гендиректор организации Инна Хваткова пояснила, что регион показал разнообразные сценарии зимнего отдыха на Южном Урале. Зрители увидели горнолыжные центры, термальные курорты, катание на упряжках. По словам руководителя, при господдержке обновленная инфраструктура области ждет гостей, которые познакомятся не только с уже зарекомендовавшими себя, но и с новыми туристическими кластерами.
