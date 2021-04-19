Пока Илья Коломойский — самый креативный участник праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Челябинске заявился известный театральный деятель Илья Коломейский. Об этом передает корреспондент URA.RU из регионального исполкома партии.

36-летний Коломейский известен в Челябинске как общественный деятель, организатор театральных фестивалей и руководитель ряда бизнес-структур, в том числе возглавлял сети культурно-развлекательных комплексов. С 2014 года он в качестве директора руководит Камерным театром в столице Южного Урала. На предстоящих праймериз он заявился как кандидат по спискам.

Выборы в Госдуму и довыборы в райсоветы Челябинска состоятся в сентябре 2021 года. Праймериз назначены на май. На сегодня партия власти полностью «закрыла» вакансии кандидатов на праймериз во всех пяти одномандатных округах. Число претендентов, заявившихся на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, как сообщили URA.RU в оргкомитете по их организации, превысило 50 человек. Из них более 30 борются за право выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму по федеральному списку от партии «Единая Россия».

Также полностью сформирована первая тройка регионального списка партии, которую возглавляет губернатор области, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер.

Кот Рося — талисман регионального исполкома ЕР наряду с привычным для всех медведем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU