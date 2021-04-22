Посол США в Москве выехал с багажом из резиденции

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Джон Салливан покинул Спасо-Хаус с вещами Фото:
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Посол США в Москве Джон Салливан выехал из резиденции Спасо-Хаус с чемоданами. Предположительно, он улетит в Вашингтон.

«Салливан покинул резиденцию, предположительно, направившись в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон», — передает ТАСС. В машину посла погрузили три чемодана, после чего она выехала за ворота Спасо-хаус.

Салливан, вероятно, полетит в Вашингтон на консультации. С такой рекомендацией ранее выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Изначально Салливан, по данным СМИ, планировал остаться в Москве. Кроме того, из посольства США в Москве ранее была выслана часть сотрудников дипмиссии. 1 апреля Консульство США в Екатеринбурге прекратило выдавать визы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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