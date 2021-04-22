Посол США в Москве выехал с багажом из резиденции

Джон Салливан покинул Спасо-Хаус с вещами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Посол США в Москве Джон Салливан выехал из резиденции Спасо-Хаус с чемоданами. Предположительно, он улетит в Вашингтон.

«Салливан покинул резиденцию, предположительно, направившись в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон», — передает ТАСС. В машину посла погрузили три чемодана, после чего она выехала за ворота Спасо-хаус.

Салливан, вероятно, полетит в Вашингтон на консультации. С такой рекомендацией ранее выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Изначально Салливан, по данным СМИ, планировал остаться в Москве. Кроме того, из посольства США в Москве ранее была выслана часть сотрудников дипмиссии. 1 апреля Консульство США в Екатеринбурге прекратило выдавать визы.