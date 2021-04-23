Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение осложняется большой горючей загрузкой и сильным задымлением
«Сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов поступило в 16:26 местного времени. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 4 минуты. На территории производственной площадки горит деревянный склад с замороженной продукцией», — сообщили в ГУ МЧС области.
На месте ЧП развернут штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.
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