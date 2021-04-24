Украина просит у Германии оружие для защиты Черного моря

Украина отправила Германии список оружия, которое она хотела бы получить. Вооружение нужно, чтобы защитить черноморское побережье.
«Поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать поставку чисто оборонительных систем вооружений сейчас», — цитирует немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung главу комитета Бундестага по иностранным делам Норберта Реттгена. В то же время глава МИД Германии Хайко Маас выступает против поставок вооружения Киеву.
Украина запросила у немецких властей средства по разминированию, подержанные корветы и системы противоракетной обороны. Однако ФРГ пока не удовлетворила просьбу киевских властей. Предполагается, что оружие Украина будет использовать на юго-востоке Украины против армий ДНР и ЛНР.
Обострение конфликта в Донбассе началось в конце февраля. Так, за сутки 24 апреля украинские военные выпустили 130 снарядов по территории ЛНР, сообщает агентство Nation news. Российская сторона уже предложила провести там переговоры с Укрианой, чтобы урегулировать ситуацию.
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