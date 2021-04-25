Экономисты спрогнозировали курс доллара в 2021 году

Курс доллара может упасть до 65-67 рублей в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение 2021 года доллар может упасть до 65 рублей за единицу. Об этом заявил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

«Я слышал прогнозы по году на 65—67 рублей за доллар, и при определенных условиях это возможно. Но мы не знаем наверняка, будут ли они соблюдены», — рассказал он «Вечерней Москве».

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что сейчас нет формирования устойчивой тенденции к росту российской валюты. «Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар», — поделился он с изданием.

Ранее об укреплении рубля также сообщал экономист «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, курс рубля может стать более стабильным к осени этого года, если против России не будут введены жесткие экономические санкции.