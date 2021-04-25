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Соратник челябинского губернатора выдвинулся в Госдуму

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Дубровский встреча с Трактором. Челябинск., гомоляко сергей
Сергей Гомоляко принес документы на праймериз Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Знаменитый хоккеист Сергей Гомоляко 26 апреля подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму от Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме ЕР. На праймериз Гомоляко заявился по предложению секретаря регионального отделения ЕР, губернатора Алексея Текслера.

«Гомоляко подал документы на праймериз для участия в выборах по спискам партии», — уточнили URA.RU в исполкоме. Гомоляков должен войти в тройку лидеров списка ЕР на выборах в Госдуму, а сам список возглавит губернатор Текслер. Замкнуть тройку должна начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, которая уже подала документы на праймериз.

Уроженец Челябинска Гомоляко выступал за различные хоккейные клубы, в том числе за челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Сейчас Гомоляко занимает пост спортивного директора «Металлурга».

В праймериз Госдумы от ЕР по спискам также подали действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, бывший замглавы Минпрома РФ Станислав Наумов, вице-спикер челябинского заксобрания Олег Голиков и другие кандидаты.

Срок приема документов на праймериз ЕР завершится 29 апреля. Голосование состоится с 24 по 30 мая. Победители праймериз получат поддержку партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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