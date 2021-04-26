Минтруд: что ждет россиян, взявших отпуск с 4 по 7 мая

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Россияне будут находиться в отпуске ровно столько дней, сколько взяли изначально Фото:

Людям, которые взяли отпуск на работе с 4 по 7 мая, не продлят отдых. Об этом заявили в Министерстве труда РФ.

«Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается. Нерабочие дни, установленные указом, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы», — написано на сайте ведомства.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая, пишет «Национальная служба новостей». В Минтруда также уточнили, что работодатель будет выплачивать зарплату своим подчиненным в обычном размере, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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