Минтруд: что ждет россиян, взявших отпуск с 4 по 7 мая

Россияне будут находиться в отпуске ровно столько дней, сколько взяли изначально Фото: Анна Майорова © URA.RU

Людям, которые взяли отпуск на работе с 4 по 7 мая, не продлят отдых. Об этом заявили в Министерстве труда РФ.

«Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается. Нерабочие дни, установленные указом, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы», — написано на сайте ведомства.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая, пишет «Национальная служба новостей». В Минтруда также уточнили, что работодатель будет выплачивать зарплату своим подчиненным в обычном размере, сообщает агентство Nation News.