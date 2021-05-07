Рэпер Ганвест наспор проглотил живое существо

Руслан Гоминов выпил стакан воды вместе с живой рыбой внутри Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) выпил стакан воды, в котором находилась живая рыба. Животное попало в рот к артисту в рамках задания в youtube-шоу Comment Out. Новый выпуск проекта опубликован на канале «Чикен Карри».

На шоу рэперу предложили выпить стакан воды с плавающей там рыбкой. При этом Гоминов получил бы штрафной бал, если бы его стошнило.

Врачи уверены, что поступок рэпера не принесет вреда его здоровью. «Ничего не будет», — цитирует телеканал 360 гастроэнтеролога Киру Гурееву. Диетолог Нурия Дианова в беседе с журналистом телеканала выразила уверенность, что рыба, проглоченная Гоминовым выйдет из организма. Однако чешуя не переваривается в организме человека, добавила она.

Ранее Гоминов был номинирован на премию «Стыд года». Кроме него, претендентами стали музыкант Сергей Шнуров и певец Егор Крид.