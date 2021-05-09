Ветеран рассказала, о чем ее спрашивал Путин после парада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После праздничного парада на Красной площади в Москве президент России лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и узнал у них о военном прошлом. Об этом рассказала пенсионерка Мария Фаустова, оказавшаяся в числе тех, с кем общался глава государства.

Ветеран сообщила, что Путин интересовался ее военным прошлым. «Я сказала, что в Сталинграде я была, радисткой я была. Потом о личной жизни [общались]», — рассказала Фаустова в интервью 5 Каналу.

Ранее, в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин раскритиковал российские школьные учебники. В частности он заявил, что в некоторых из них слабо отражены события Сталинградской битвы.