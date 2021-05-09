Ветеран раскрыла детали разговора с Путиным. Видео

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Парад на Красной площади. Москва, ветеран, красная площадь
Ветеран рассказала, о чем ее спрашивал Путин после парада Фото:

После праздничного парада на Красной площади в Москве президент России лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и узнал у них о военном прошлом. Об этом рассказала пенсионерка Мария Фаустова, оказавшаяся в числе тех, с кем общался глава государства.

Ветеран сообщила, что Путин интересовался ее военным прошлым. «Я сказала, что в Сталинграде я была, радисткой я была. Потом о личной жизни [общались]», — рассказала Фаустова в интервью 5 Каналу.

Ранее, в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин раскритиковал российские школьные учебники. В частности он заявил, что в некоторых из них слабо отражены события Сталинградской битвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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