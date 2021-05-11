В Минпромторге сообщили о дефиците деталей для авто

В Минпромторге РФ заявили о нехватке импортных деталей, отвечающих за работу электронных систем в автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«В мировой практике немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами», — цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга. Там подчеркнули, что эту проблему планируют решить лишь в августе текущего года.
В министерстве добавили, что нехватка деталей не вызывает дефицита автомобилей. Производство транспортных средств, в которых нет импортных деталей, продолжается, отметили в пресс-службе.
Ранее юристы рассказали о росте числа подержанных автомобилей на рынке, сообщает RT. При этом количество новых импортных автомобилей резко сократилось, сообщает «
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