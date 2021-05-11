11 мая 2021

В Минпромторге сообщили о дефиците деталей для авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ
В Минпромторге РФ отметили дефицит комплектующих для автомобилей Фото:

В Минпромторге РФ заявили о нехватке импортных деталей, отвечающих за работу электронных систем в автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В мировой практике немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами», — цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга. Там подчеркнули, что эту проблему планируют решить лишь в августе текущего года.

В министерстве добавили, что нехватка деталей не вызывает дефицита автомобилей. Производство транспортных средств, в которых нет импортных деталей, продолжается, отметили в пресс-службе.

Ранее юристы рассказали о росте числа подержанных автомобилей на рынке, сообщает RT. При этом количество новых импортных автомобилей резко сократилось, сообщает «Царьград». Автодилеры посоветовали поторопиться с покупкой транспортного средства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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