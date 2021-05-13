В Тюмени подросток пошутил про теракт в день трагедии в Казани

Домой к подростку приехали полиция и ФСБ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 17-летнего подростка, который обвиняется в ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Преступление тюменец совершил в день массового расстрела школьников в Казани, 11 мая.

«Вечером 11 мая 17-летний молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, в соцсети отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона видео со стрельбой. Он также сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей. Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области и полицейские незамедлительно отреагировали», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления региона.

Силовики установили, откуда было отправлено сообщение. Дома у подозреваемого провели обыск, изъяли его компьютер и телефон. После проверки информация о готовящемся теракте не подтвердилась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. Бойню устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Его жертвами стали девять человек, большинство — дети.