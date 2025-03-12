Российские войска находятся на грани «полного триумфа» в Курской области в боях с ВСУ, сообщил польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что ситуация для Украины в этом регионе крайне сложная.
«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу», — сказал Пацек. Его слова передает радиостанция TOK FM.
Кроме того, генерал подчеркнул, что Россия осознает сложное положение своих противников и пользуется текущим моментом. Он также указал на хаотичную ситуацию, которую, по его словам, спровоцировали США с января 2025 года.
Генерал Богуслав Пацек принимал на себя обязанности командира сил военной жандармерии Польши, также исполнял функции советника начальника Генштаба польской армии. Он преподавал в Академии Военно-морского флота Польши. Пацек руководил подразделениями польских войск в рамках миссий Евросоюза в Чаде и Центральноафриканской Республике. Кроме того, он является автором 20 книг и более чем 200 статей.
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