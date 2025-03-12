Рубио рассказал, чего США хотят от России

Рубио: США ожидают прекращения огня на Украине и ответа РФ
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Рубио отметил, что единственный путь урегулирования ситуации на Украине - это переговоры
Рубио отметил, что единственный путь урегулирования ситуации на Украине - это переговоры Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты Америки ожидают от Российской Федерации рассмотрения возможности прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. 

«Мы собираемся донести это до них (до России — прим. URA.RU) напрямую. Мы собираемся сказать, что Украина готова прекратить все боевые действия и начать немедленный процесс переговоров об окончательном прекращении конфликта», — заявил Рубио журналистам во время визита в Ирландию. Его слова передает британское издание Independent

По словам генсека США, только переговоры могут решить конфликт на Украине. Кроме того, он уточнил, что Вашингтон намерен сегодня установить связь с Москвой для обсуждения договоренностей по мирному урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские власти тщательно анализируют текст заявления, сделанного представителями Соединенных Штатов и Украины после переговоров в Саудовской Аравии. Он также уточнил, что от Рубио и советника президента по национальной безопасности Майкла Уолтца ожидаются более детализированные сведения. 

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Соединенные Штаты Америки ожидают от Российской Федерации рассмотрения возможности прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.  «Мы собираемся донести это до них (до России — прим. URA.RU) напрямую. Мы собираемся сказать, что Украина готова прекратить все боевые действия и начать немедленный процесс переговоров об окончательном прекращении конфликта», — заявил Рубио журналистам во время визита в Ирландию. Его слова передает британское издание Independent.  По словам генсека США, только переговоры могут решить конфликт на Украине. Кроме того, он уточнил, что Вашингтон намерен сегодня установить связь с Москвой для обсуждения договоренностей по мирному урегулированию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские власти тщательно анализируют текст заявления, сделанного представителями Соединенных Штатов и Украины после переговоров в Саудовской Аравии. Он также уточнил, что от Рубио и советника президента по национальной безопасности Майкла Уолтца ожидаются более детализированные сведения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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