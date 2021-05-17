Пермяк, защищаясь от хулигана, попал под уголовную статью

54-летний пермяк убил своего знакомого, который напал на него Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермяк во время обороны зарезал своего знакомого, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю на своем сайте. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. У мужчин в начале января 2021 года возник конфликт, который закончился гибелью одного из них.

«Защищаясь от противоправных действий своего оппонента, но избрав при этом способ, явно не соответствующий степени угрожающей ему опасности, обвиняемый взял в руки складной нож и нанес им удар в область груди потерпевшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. От полученных травм нападавший скончался.

Следователи установили, что конфликт между мужчинами возник в ходе распития спиртных напитков. Уголовное дело в отношении оборонявшегося возбуждено по ч.1 ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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