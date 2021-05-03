03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021
29 апреля 2021

В Кунгуре девушка зарезала пожилых родственников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
В Кунгуре девушка зарезала пожилых родственников в ходе ссоры. Фото:

В Кунгуре правоохранители арестовали 23-летнюю девушку, которую обвиняют в убийстве пожилых родственников. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что обвиняемая проживала в квартире своих родственников мужчины 1952 года рождения и его супруги 1951 года рождения. Утром 27 апреля 2021 года обвиняемая, находясь дома, на почве личной неприязни, вооружилась ножом и нанесла им множественные ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте», — пишет пресс-служба Следственного комитета.

«Комсомольская правда» уточняет, что вначале девушка утверждала, что ее родственников убил некий мужчина в маске, но затем рассказала правду. Ее родня не одобряла образ жизни девушки. Когда она в очередной раз вернулась домой утром, началась ссора, в ходе которой девушка схватила нож и на почве личной неприязни убила пожилых супругов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...