В Кунгуре девушка зарезала пожилых родственников в ходе ссоры. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кунгуре правоохранители арестовали 23-летнюю девушку, которую обвиняют в убийстве пожилых родственников. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что обвиняемая проживала в квартире своих родственников мужчины 1952 года рождения и его супруги 1951 года рождения. Утром 27 апреля 2021 года обвиняемая, находясь дома, на почве личной неприязни, вооружилась ножом и нанесла им множественные ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте», — пишет пресс-служба Следственного комитета.

«Комсомольская правда» уточняет, что вначале девушка утверждала, что ее родственников убил некий мужчина в маске, но затем рассказала правду. Ее родня не одобряла образ жизни девушки. Когда она в очередной раз вернулась домой утром, началась ссора, в ходе которой девушка схватила нож и на почве личной неприязни убила пожилых супругов.