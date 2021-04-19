В ближайшее время выявленному ФСБ троицкому чиновнику предъявят обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено по материалам ФСБ в отношении начальника управления ЖКХ администрации Троицка. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области. Ранее фигурантами расследования стали глава города Александр Виноградов и его заместитель Вадим Герман, теперь силовики добрались до главного коммунальщика — Андрея Могильникова.

«По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, превышая должностные полномочия, из личной заинтересованности, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Оно было возведено с нарушением требований Градостроительного кодекса, нормативной документации и не отвечало требованиям безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и о предъявлении обвинения. Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники УФСБ по Челябинской области, они же выявили преступление.

24 марта обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ) предъявили мэру Троицка Александру Виноградову. С санкции городской комиссии по ЧС Виноградов передал теплосети и оборудование от одной теплоснабжающей компании другой фирме. По версии следствия, тем самым он нарушил права бизнесменов. Как заявили URA.RU в администрации Троицка, Виноградов сделал это вынужденно и с согласия прокуратуры: в противном случае город мог сорвать начало отопительного сезона.

За несколько месяцев до этого был задержан вице-мэр города Вадим Герман, который курировал вопросы ЖКХ. Ему также инкриминировали превышение должностных полномочий. Герман якобы незаконно передал имущество ЗАО «Теплосервис» в аренду третьим лицам.