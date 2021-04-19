19 апреля 2021

В мэрии челябинского города возбуждено третье уголовное дело. Работает ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
В ближайшее время выявленному ФСБ троицкому чиновнику предъявят обвинение Фото:

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено по материалам ФСБ в отношении начальника управления ЖКХ администрации Троицка. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области. Ранее фигурантами расследования стали глава города Александр Виноградов и его заместитель Вадим Герман, теперь силовики добрались до главного коммунальщика — Андрея Могильникова.

«По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, превышая должностные полномочия, из личной заинтересованности, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Оно было возведено с нарушением требований Градостроительного кодекса, нормативной документации и не отвечало требованиям безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и о предъявлении обвинения. Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники УФСБ по Челябинской области, они же выявили преступление.

24 марта обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ) предъявили мэру Троицка Александру Виноградову. С санкции городской комиссии по ЧС Виноградов передал теплосети и оборудование от одной теплоснабжающей компании другой фирме. По версии следствия, тем самым он нарушил права бизнесменов. Как заявили URA.RU в администрации Троицка, Виноградов сделал это вынужденно и с согласия прокуратуры: в противном случае город мог сорвать начало отопительного сезона.

За несколько месяцев до этого был задержан вице-мэр города Вадим Герман, который курировал вопросы ЖКХ. Ему также инкриминировали превышение должностных полномочий. Герман якобы незаконно передал имущество ЗАО «Теплосервис» в аренду третьим лицам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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