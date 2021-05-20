Минюст предложил автоматически списывать с карты штрафы россиян

Списание будет происходить с банковского счета нарушителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минюст РФ предложил автоматически списывать с банковского счета автовладельца сумму штрафа за нарушения ПДД. Списание будет происходить в случаях фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами. Об этом заявил замглавы Министерства юстиции Евгений Забарчук.

«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения», — заявил замглавы ведомства. Забарчук отметил необходимость упрощения порядка исполнения требования о взыскании денежных средств.

Ранее российским водителям перед началом летнего сезона напомнили о штрафах за передвижение машин в разных природных зонах. Их размеры могут достигать полумиллиона рублей, сообщает телеканал 360.