Инсайд: в пермском главке МВД готовятся поднять старые дела

Источник: УЭБиПК усилит работу и передаст на возбуждение старые материалы проверок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Пермскому краю займутся перепроверкой материалов прошлых лет. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что задание довести материалы до возбуждения уголовных дел дал новый замначальника полиции Прикамья Виталий Данилов.

«Данилов пришел в Пермь, он тут никому ничего не должен, ни с кем никаких договоренностей у него нет. Он хочет показать результат, поэтому потребовал поднять старые материалы и начать уже возбуждать по ним уголовные дела», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что якобы именно так появилось уголовное дело, связанное со структурами миллиардера Александра Репина.

Сообщается также, что управление, которое якобы в прошлом году показало неудовлетворительные итоги работы и из-за этого лишилось одного из руководителей, займется проверкой материалов по органам власти. «Есть у нас государственные и полугосударственные организации, связанные с коммунальным рынком. По ним и будут работать», — пояснил инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.