Челябинского экс-губернатора заставят платить штраф за мусор

Борис Дубровский потерпел очередное поражение в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой кассационный суд в Челябинске отклонил жалобу экс-губернатора Бориса Дубровского, оспорившего административный штраф в 20 тысяч рублей. Об этом говорится в решение суда. Штраф Дубровскому был выписан согласно постановлению регионального УФАС, за участие в картельном сговоре по вывозу мусора.

«Оставлены без изменения постановление и все решения по делу», — указано в базе данных суда. Дубровский обжаловал административное наказание в Центральном районном суде Челябинска, но 25 декабря 2020 года уже получал отказ. Экс-чиновник оспорил его в Челябинском областном суде, но безуспешно, после чего обратился в кассационный суд.

Штраф был выписан антиномопольной службой, обвинившей Дубровского в том, что он, будучи губернатором, участвовал в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. Уже после своей отставки Дубровский подал в арбитражный суд региона иск к УФАС, требуя признать это решение незаконным.

Процесс в арбитраже тянулся почти полтора года. Дубровский суд проиграл. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются. Сам он, по имеющейся информации, находится за границей. Истцами к УФАС в арбитраже также выступили правительство области и минэкологии региона. В правительстве области решение арбитража намерены оспорить.