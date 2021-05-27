Зеленский сделал заявление о роли России в войне в Донбассе

Россия оказывает постоянные дестабилизирующие действия в отношении Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине, и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России», — пишет RT. Отмечается, что в этих сферах ЕС оказывает Украине значительную поддержку. Обсуждая ситуацию в Донбассе, Зеленский и глава Еврокомиссии подтвердили приверженность минским договоренностям.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия организовала экстренную посадку самолета Ryanair в Беларуси. На этом рейсе задержали редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
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