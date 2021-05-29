Мясников рассказал о неожиданном симптоме смертельного недуга

Сонливость может быть симптомом смертельной болезни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хроническое чувство сонливости может быть симптомом тяжелого заболевания, которое называется апноэ сна. Оно может привести к внезапной смерти, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, во время сна у человека, страдающего апноэ, дыхание может останавливаться десятки раз. «Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло», — приводит сайт MK.RU слова Мясникова. Из-за этого может проявляться сильная сонливость. Сейчас у людей она наблюдается так же часто, как и повышенный сахар, добавил Мясников.

Теледоктор утверждает, что апноэ может вылечить врач-сомнолог. В противном случае, это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти.

Ранее американские и китайские ученые выяснили, что недосыпание может вызвать недостаток воды. Сама же нехватка сна по воздействию на мозг сравнима с сильным алкогольным опьянением. Для хорошего сна врачи рекомендуют создать благоприятную обстановку, устранить посторонние шумы и глубоко дышать перед засыпанием, передает телеканал 360. Постоянное желание спать при этом может указывать на наличие гиперсомнии или депрессии, сообщает агентство Nation News.