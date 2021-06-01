Фаворит довыборов в гордуму Тюмени выиграл праймериз ЕР. Он обошел сотрудника «Сургутнефтегаза»

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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Довыборы в гордуму Тюмени намечены на 19 сентября Фото:

Врач-хирург тюменской областной больницы №2 Антон Терехин стал победителем праймериз «Единой России» и представит партию на довыборах в гордуму Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования ЕР. Источник URA.RU до этого называл медика фаворитом предвыборной гонки.

По данным сайта праймериз, за Терехина проголосовали 1310 человек. Его ближайший преследователь — Дмитрий Гордеев, представляющий компанию «Сургутнефтегаз», набрал в 2,5 раза меньше голосов — 556.

По словам источника агентства в партийных кругах, Терехин — основной претендент на депутатский мандат. «На довыборах он использует авторитет врача, который особенно высок после пандемии короновируса», — отметил собеседник агентства.

Вакантное место в гордуме появилось после того как депутат-единоросс Юрий Баранчук в сентябре 2020 года занял кресло в региональном парламенте. Довыборы в тюменскую думу намечены на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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